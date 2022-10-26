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Сегодня, 17:00

Загитова показала, как ест из пластиковой тарелки на потрепанном стуле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

Девушка выложила снимок, как ест из пластиковой тарелки на потрепанном стуле между съемками шоу «Лежниковый период» и написала: «Перерыв».

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

Алина Загитова
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