Загитова показала, как ест из пластиковой тарелки на потрепанном стуле

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

Девушка выложила снимок, как ест из пластиковой тарелки на потрепанном стуле между съемками шоу «Лежниковый период» и написала: «Перерыв».

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.