Сгущенка на льду. Чем отличились Валиева и другие фигуристы на «Гран-при» в Москве

Этап «Гран-при» в Москве: что не попало в трансляцию.

В минувшие выходные «Мегаспорт» принимал этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Больше всего публика ждала выступлений Камилы Валиевой, которая на недавних соревнованиях в Казани не попала в тройку призеров. Но помимо программ Камилы на соревнованиях в Москве было еще на что посмотреть. Самые интересные моменты, не все из которых попали в трансляцию, — в фотографиях Дарьи Исаевой, которая провела у льда эти два дня рядом с фигуристами.

Михаил Коляда сейчас не радует фанатов фигурного катания выступлениями: фигурист приостановил карьеру и пробует себя в роли комментатора. Но столько положительных эмоций спортсмен не показывал даже во время выступлений!

Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов ненадолго заснул во время короткой программы. Возможно, именно поэтому фигурист стал только третьим на московском этапе «Гран-при».

Еще одна воспитанница «Хрустального» теперь внимательно наблюдает за коллегами из-за бортика. Алина Загитова собирает впечатления фигуристов сразу после выступлений в микст-зоне, а во время прокатов старается остаться незамеченной.

На льду есть на что посмотреть! Видно, что Камила Валиева сама получает удовольствие от своего катания и делится задорным настроением с публикой, которая к прокатам девушек заполняет ряды «Мегаспорта».

А кто-то из спортсмена вырос в тренера. Софья Самодурова теперь работает с учениками Алексея Мишина и сменила яркие ледовые образы на строгие костюмы, более уместные за бортиком.

Сменившие питерскую прописку на московскую Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в изящном полете выиграли этап с преимуществом больше чем в 15 баллов.

Этери Тутберидзе спокойно и уверенно преодолевает волны закулисных штор. Почти все ученики тренера из «Хрустального» проявили себя успешно на этих стартах, и лишний раз волноваться не приходится.

Александра Степанова и Иван Букин обеспечивают зрителей своих программ мурашками. Чувственные прокаты дают паре даже после перерыва самые высокие баллы на этих соревнованиях.

Суровый взгляд Аделины Сотниковой выдержит не каждый. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 теперь трудится тренером и, судя по глазам, относится к этой работе очень серьезно!

Особое удовольствие своими динамичными прокатами и оригинальной хореографией приносят публике выступления Вероники Яметовой. Девушка неспроста фигурирует в списках лидеров и занимает места на пьедестале в этом сезоне.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд эффектно представляют свою произвольную программу. У пары много интересных трюков, которые высоко оценивают не только зрители, но и жюри.

Самая сладкая награда за хорошее выступление в Москве — банка сгущенного молока! И ведь никакого вреда для фигуры, потому что лакомство сделано из несъедобных продуктов.

А вот Софью Муравьеву никакой десерт не утешит. У девушки во время проката расстегнулось платье, и не все элементы получилось выполнить удачно.

По лицу Евгения Плющенко можно догадаться, какое место заняла его подопечная на этот раз.

Алена Косторная на этом этапе к судьям отнеслась более дружелюбно и резкой критики не высказывала. Да и пятое место в общем зачете —неплохой результат для второго официального проката в новой для фигуристки дисциплине.