Косторной нужно возвращаться в одиночное? Алена прогрессирует в парах, но ей не хватает терпения

Возможно, эксперимент со сменой амплуа пора заканчивать.

Этап «Гран-при России» в Москве

Парное катание

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 235,78

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 220,32

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 212,58

4. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 206,33

5. Алена Косторная/Георгий Куница — 199,89

Решение Алены Косторной перейти в парное катание изначально выглядело как очень радикальное. Некогда лучшая одиночница мира решила перезагрузить карьеру и выступать вместе со своим мужем Георгием Куницей. И ладно дуэт концентрировался бы на эмоциях от проката. Но Косторной нужен результат. Причем здесь и сейчас. Алена привыкла побеждать и собиралась триумфально войти в парное катание. Но чуда не произошло — пара прогрессирует, но не так быстро, как хочется Косторной. Вот и выходит, что у звездной фигуристки теперь только два пути. Либо смиренно ждать своей «очереди», либо вернуться в одиночное — благо в текущих реалиях она будет как никогда востребована.

Алена вновь недовольна оценками

Пятое место при плотной конкуренции и почти 200 баллов по сумме двух программ. Неплохой результат для дуэта, который впервые появился на соревнованиях в сентябре и где оба партнера постигали парные элементы в зрелом возрасте. Так бы посчитали все, кроме Алены. Она максималистка, и это понятно. Девушка с юных лет привыкла к самым высоким местам, а в сезоне-2019/20 она и вовсе была самой сильной одиночницей планеты. Косторная выиграла все международные старты, включая финал «Гран-при», и претендовала на золото чемпионата мира. Тот турнир сорвал коронавирус, кардинально поменяв вектор карьеры Алены. По ряду личных причин девушка отправилась в «Ангелы Плющенко», однако в предолимпийский год решила вернуться к Этери Тутберидзе. Поезд на тот момент ушел — в «Хрустальном» уже сформировались новые лидеры, и для Косторной не осталось места.

Работа с Еленой Буяновой, судя по всему, не принесла должного результата, и Алена оказалась на грани завершения карьеры. И тут на спортивную жизнь повлияла личная. У Косторной начались отношения с другим экс-одиночником Тутберидзе Георгием Куницей. Куница еще пару лет назад сменил одиночное катание на парное. И предложил будущей супруге выступить вместе в ледовом шоу. На то, что из подобной авантюры может вырасти что-то серьезное, никто не рассчитывал. Но Косторной понравилась идея выступать в парах, и дуэт начал полноценную подготовку к следующему сезону. Причем Алена сразу дала понять: ей интересен не сам факт участия в соревнованиях. Фигуристка уверена в себе и ждет результата своей работы. Поэтому, когда Косторная увидела первые оценки в Омске, реакция вылилась в один из самых ярких спичей в истории фигурного катания.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После эмоций в Омске Алена предпочла молчать

«Наш труд был спущен в унитаз, мой любимый вид спорта тонет в болоте», — эти слова Алены едва ли забудут. Только вот реакция на такую эмоциональную «правду» была ожидаемой. Косторная получила разнос от официальных представителей ФФККР, прежде всего от главного тренера сборной Елены Чайковской. И негласную просьбу умерить свое недовольство. Так или иначе, с прессой на этапе «Гран-при» пара не общалась. На это было формальное право: спортсмены не попали в число призеров и выходить в микст-зону обязаны не были. Однако в других случаях заметные фигуры появляются хотя бы в новостных сюжетах Первого канала. Но беседы с Косторной и Куницей не случилось, нет их комментариев о прокате и на официальном сайте федерации или в соцсетях. Поэтому единственная возможность оценить эмоции Алены — ее живая реакция на оценки.

Только вот и тут сработала самоцензура. Вернее, как сказать... После короткой в Москве Алена приняла все возможные усилия, чтобы не показывать свое недовольство. И явно перестаралась. Раскрытые зрачки с однозначной мимикой говорят об отношении фигуристки к происходящему больше всяких слов. По итогам первого дня соревнований Косторная с мужем была предпоследней, и это явно не тот итог, на который она рассчитывала, когда затевала авантюру с переходом в пары. Произвольная позволила подняться вверх на две строчки, но заветных медалей как не было, так и нет. А ведь дальше — только чемпионат России, где конкуренция будет запредельной и попасть даже в топ-6 (а это сборная и гарантия финансирования) Алене с Георгием будет крайне проблематично. Зная характер Косторной, возникает вопрос: не станет ли декабрьский прокат в Челябинске и вовсе последним в ее парной карьере?

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прогресс есть, но пока не грандиозный

Эксперты отмечают прогресс Алены. Она действительно всерьез занялась работой над парными элементами, и результат заметен уже сейчас. В Москве им удалось сделать выбросы и поддержки на четвертый уровень, что для девушки, познакомившейся с парными нюансами меньше года назад, очень здорово. Да и по баллам у Косторной с Куницей все неплохо. На этапах международной серии «Гран-при» они точно были бы в призах, а на некоторых этапах даже претендовали бы на победу. Но вот только в России сильных дуэтов слишком много, и с наскоку обойти скатанные пары точно не получится. Не хочется в очередной раз цитировать Дмитрия Козловского, но в этом случае необходимо: «В очередь!» Алена не показывает чего-то сверхординарного, так почему она должна побеждать ребят, посвятивших парному катанию многие годы? Титулы в одиночном, в другой дисциплине, в победы не конвертируются.

Косторная пытается восстановить тройной аксель. И если Алена с Георгием и правда пойдут на параллельный триксель, это действительно может стать X-фактором. Но даже с таким прыжком лидерами они не станут. По крайней мере в ближайшие год-два. Косторной придется ждать. Работать и надеяться, что придет и ее время. Либо бросить все, признать неудачу и вернуться в одиночное. Эпоха ультра-си у девушек закончилась, так что Алена даже со стандартным набором образца предолимпийского сезона будет претендентом на золото чемпионата страны. Скольжение и артистизм все так же при ней, высокие пролетные прыжки и яркая хореография — тоже. Из негативных последствий разве что разочарование супруга. Но есть ощущение, что Георгию будет проще радоваться победам жены в одиночке, чем каждый раз выслушивать ее недовольство после совместных прокатов в паре.