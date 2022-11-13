«Даже если бы не выиграла, могла бы купить себе вина». Мудрая Туктамышева — о победе над ученицами Тутберидзе и Плющенко

Интервью Императрицы после первого места на этапе Гран-при в Москве.

Фигурное катание. «Гран-при России». 4-й этап

Женщины. Итог

1. Елизавета Туктамышева — 234,63.

2. Софья Муравьева — 230,56.

3. Софья Акатьева — 225,37.

4. Анастасия Зинина — 206,25.

5. Агнета Латушкина — 173,14.

Туктамышеву всегда выделяют как самую яркуюсексуальнуювеликую. На московском этапе «Гран-при» она продемонстрировала характер и как на нем можно обыгрывать 15-летних соперниц. Упали все. Лиза со своей программой под Игоря Крутого выглядела явно выгоднее. Зная, что в последние недели на душе у Лизы (а об этом можно догадаться по постам в соцсетям), ее победы становятся еще весомее. И в воскресный вечер, выйдя к журналистам, она говорила интересно и весело — как умеет.

Это самая большая победа за два-три года

— Лиза, как настроение?

— Да хорошее. Какое может быть настроение? Я выиграла этот старт и очень рада этому.

— Что скажете по поводу проката?

— Был не самый легкий прокат произвольной в моей жизни. Особенно после падения. После падения всегда трудно кататься, ты концентрируешься по максимуму, понимаешь, что больше нельзя ошибаться. Поэтому больше сил отдаешь программе. Я еще себя не смотрела. Но посмотрим, как это выглядело. В этот раз показалось, что я не так передала образ. Все равно падение, ошибка достаточно глупая — может испортить впечатление. Но после этого неожиданное первое место. И сразу эмоциональный подъем.

— Вы почувствовали психологическое давление, что все здесь на тоненького?

— В принципе, сегодня состояние было не праймовое. Пыталась концентрироваться на каждом элементе, понимала, что легко сегодня ничего не дастся. Кое-где суетиться начала, из-за этого не получился каскад лутц + тулуп. Очень быстро на него пошла. Типичная моя ошибка, как говорит Алексей Николаевич, надо подождать, присесть и прыгнуть. А я что-то быстро начала делать, больше сил прикладывать, получилась небольшая, но ошибка. Но в целом все корректно.

— Это самая большая победа за последние два года? С Rostelecom Cup 2020 года.

— А как же мемориал Панина месяц назад? (Смеется.) Нет, конечно, здесь эмоции круче. Здесь были мои прямые соперницы. Очень интересный турнир. Мне кажется, зрителям было интересно смотреть, кто же победит. Мы были все близко. От этого действительно создавалось нервное напряжение — неизвестно было, кто же выстоит. Такое состояние чувствовалось. Но да, это одна из самых больших побед за последние два или три года.

Музыка прервалась? Мне нравятся такие приколы

— Предыдущие этапы «Гран-при» смотрели?

— Я практически все смотрела.

— Интересно?

— Не совсем. Некоторые этапы не очень.

— Какую бутылку вина можно купить после такой победы?

— (Смеется.) Да даже если бы я не победила, почему бы и нет, собственно? Я так сильно не разбираюсь, но итальянское мне нравится.

— Заметили, что музыка прервалась?

— Да, какой-то прикол получился. Я вообще не поняла. Будто музыку с телефона кто-то включил, и ему СМС пришло — и он такой: «Блин!» Но это вопрос техники.

— Успели подумать?

— Да, это меня немножко позабавило. Подумала на вращении: «Интересно, даже музыка скакнула после такого». Но меня не сбило, наоборот, нравится, когда такие штуки происходят.

— Бывало в карьере, что музыка выключалась? Катать дальше тогда или что делать?

— Не припомню. Может, и было, но не вспоминается.

— Платье у вас поменялось. Можно об этом решении рассказать?

— Да, решили поменять платье, потому что предыдущее было красивое, но без идеи. А мы хотели сделать платье под музыку, все-таки танец такой. Хотелось, чтобы оно больше соответствовало нашей программе. Мне кажется, нынешнее очень подходит. Цвет практически черная роза — символ печали. Совсем черное не хотели делать — уже в короткой черное, сильно траурно получается. Так что решили бордовое, один из моих любимых цветов. Мне понравилось, надеюсь, отзывы о нем будут тоже положительными.

Елизавета Туктамышева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Совесть не позволяет тратить 500 тысяч сразу

— Кто-то катается ради призовых, кто-то — ради оттачивания элементов. В чем ваша мотивация на этот сезон?

— Если бы мы не поставили новую произвольную, то мотивацию было бы сложнее найти. Мне интересно ее накатывать, интересно ее исполнять. Это новый образ для меня. Он настолько глубокий, что всегда есть над чем работать, чтобы лучше его передать. В начале сезона была мотивация показать новые программы. Feeling Good тоже такая динамичная. Не исключаю, что и призовой фонд сыграл свою роль. Это не стопроцентная мотивация, но все равно приятно. Все, наверное. Больше не знаю.

— За первое место призовые 500 тысяч рублей. Что можно на них купить?

— Много чего. Несколько классных сумок, можно очень подержанную машину. У каждого свои приоритеты.

— А вы бы на что потратили?

— Не знаю. Мне совесть не позволяет тратить такую сумму сразу. Я растягиваю удовольствие (улыбается).

— Там же не 500 тысяч будет на самом деле?

— Мне кажется, что нет.

— На вас уже выросли поколения фанатов, вы не устаете от такого внимания и от общения с журналистами сразу после проката?

— Это как часть этой жизни. К этому привыкаешь, это тебе нравится, все равно внимание и любовь публики — это очень приятно, ты чувствуешь. Когда это искренне, не наигранно, а с любовью, мне очень приятно дать автограф и сфотографироваться. В этом нет трудности. Это часть моей жизни.

— Вы изображены у всех на аккредитациях. Каково видеть себя на каждом человеке?

— Это было неожиданно. Может, меня один раз ставили на аккредитацию, я уже не помню. Но было приятно, наверное, это дань уважения. Заслужила (смеется).

— Вам нравятся ваши фотографии на аккредитациях, документах?

— На документы у меня уже выработанное лицо, поэтому мне всегда нравится, как я получаюсь. Если смотреть конкретно на аккредитацию, то я бы выбрала какую-нибудь другую фотографию. Обычно так и бывает.

— Для многих вы путеводная звезда. Что бы вы сказали маленьким девочкам-фигуристкам? Надо в регионах развивать фигурное катание или уже в центрах фигурного катания типа Москвы, Питера, Перми?

— Везде надо развивать, в регионах и городах, чтобы находить больше талантов. Не все таланты рождаются в больших городах. Вот живой пример (показывает на себя). Надо ездить с мастер-классами по городам, надо обучать с маленьких лет правильной технике. Можно открыть много хороших фигуристов и фигуристок, если смотреть шире.

— А вы готовы проводить мастер-классы онлайн?

— В этом будет мало пользы и смысла. Пустая трата времени для детей.