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Сегодня, 13:00

Четвертый этап «Гран-при России»: расписание и результаты 13 ноября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 13 ноября, в Москве завершится четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступят с произвольными программами.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, произвольный танец — 13.00

Первая разминка

1. Софья Карташова — Илья Карпов

2. Александра Прокопец — Александр Васькович

3. Влада Павленина — Александр Алексанян

Вторая разминка

4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

5. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано

6. Софья Тютюнина — Андрей Багин

7. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

Женщины, произвольная программа — 14.45

Первая разминка

1. Ангелина Козырева

2. Арина Онищенко

3. Виктория Дорошевская

4. Екатерина Анисимова

5. Анна Ромасюк

6. Мария Реброва

Вторая разминка

7. Мария Парамонова

8. Агнета Латушкина

9. Анастасия Зинина

10. Софья Муравьева

11. Софья Акатьева

12. Елизавета Туктамышева

Пары, произвольная программа — 16.45

Первая разминка

1. Варвара Черемных — Даниил Бутенко

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Мужчины, произвольная программа — 18.15

Первая разминка

1. Александр Поветкин

2. Михаил Терновский

3. Петр Дубовицкий

4. Егор Рухин

Вторая разминка

5. Илья Яблоков

6. Макар Игнатов

7. Евгений Семененко

8. Петр Гуменник

9. Михаил Коляда

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
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