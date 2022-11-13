Туктамышева не стала смотреть прокат Коляды. Понятно, в чем дело, но это показательно

Итоги четвертого этапа «Гран-при» в Москве.

Фигурное катание «Гран-при России», 4-й этап

Мужчины

1. Петр Гуменник — 280,65

2. Евгений Семененко — 272,68

3. Михаил Коляда — 270,51

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 247,72

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 214,19

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 196,87

Танцы

1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 198,59

2. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 194,30

3. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 191,04

Вот говорят, что на фигурное катание никто не ходит, зажралась Москва. Два бронебойных аргумента, что критиковать федерацию не за что. Во-первых, в воскресенье на малой арене ЦСКА собрался полный зал. 3000-местный, ну и ничего. Зато трибуны близко ко льду. Выкусите, хейтеры.

Во-вторых, случилось грандиозное событие, которое вы, конечно, не заметили. На баннерах «Гран-при России» появился красный прямоугольничек с надписью «РЖД». Пресс-атташе федерации Ольга Ермолина не стала раскрывать подробности, посоветовав мне писать о спорте — и я, нахмурившись, пошел задавать фигуристам вопросы о чистых прокатах и конкуренции с самими собой. Но раз логотип появился, то, наверное, не просто так? И хотя событие прошло мимо всех, задумайтесь — крупная госкорпорация пришла спонсировать фигурное катание. Это событие куда важнее, чем 3000 пришедших людей. РЖД точно принесет больше денег, чем покупатели билетов. Короче, федерация работает, и хоть мы и не знаем всех подробностей, результат налицо. Что с лицом, хейтеры?

Стенд на Гран-при России. Фото «СЭ»

Да и сам этап «Гран-при» в этот раз получился. Почитайте, как Туктамышева в свои 26 без месяца лет обыграла 15-16-летних юниорок.

В сезон, когда нет международных стартов. Лиза спокойно могла уйти, сниматься в журналах, быть телеэкспертом. Она катается и тащит на себе миссию представлять этот спорт в темные времена. У женщин три первых места разделило 10 баллов.

Галлямов включил философа

В танцах — 7. И надо было видеть, как в коридорах кидались на Валерия Ангелопола его юные фанатки, чтобы понять, как важно фигурное катание русским людям. На свои деньги делают плакаты, едут из других городов, покупают цветы, а одна из зрительниц рассказала, что пошла заниматься фигурным катанием из-за Андрея Мозалева. Катается, кстати, у нашего эксперта Бетины Поповой. И всем довольна.

Болельщицы поздравляют Валерия Ангелопола. Фото «СЭ»

В танцах феноменальный произвольный танец принес победу Василисе Кагановской и Валерию Ангелополу. 198 баллов, но стоявшая рядом с бортом Анжелика Крылова с секундомером аж прослезилась. Не думай о секундах свысока, так сказать. Простые эмоции, а какая сильная картинка.

Единственный вид, где интриги не было, — пары. Но выигравшие Анастасия Мишина и Александр Галлямов, во-первых, подняли в воздух Тамару Москвину. Такой амплитуды в ее прыжках я не видел года четыре, которые пишу о фигурном катании. Не исключено, что она прыгала выше и пролетнее, чем ее подопечные на льду, — а они ведь побили очередной мировой рекорд, который, конечно, не считается.

Настроение у Тамары Николаевны вообще было хорошее. Я провел фактчекинг по данному вопросу и обратился к самому обладателю его [настроения].

— Я же уже вам говорила, что хорошее (два месяца назад. — Прим. «СЭ»). Вы что, забыли? У молодого поколения должна быть хорошая память, — изящно потроллила меня Тамара Николаевна.

Мишина и Галлямов после своих баллов и полного отсутствия конкуренции (вот они завидуют Тарасовой и Морозову, наверное!) могли только философствовать. И они это делали:

— Мы стараемся, чтобы не было пикового момента, понимания, что мы уже на вершине. Это самое ужасное ощущение не только для спортсмена, но и для многих людей, которые строят карьеру. Нельзя считать, что ты достиг пика, — говорил Галлямов.

А Мишина иронично осаживала:

— Ты так долго отвечал, что я уже вопрос забыла.

Поглядим, что будет, когда встретятся все вместе три главные пары России — Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

Болельщица тянется через забор, чтобы передать цветы Агнете Латушкиной. Фото «СЭ»

Туктамышева не досмотрела Коляду

Но настоящая сенсация грянула у мужчин. Там также троих призеров разделили 10 баллов. Но они расположились совсем не в том порядке, как номинально предполагалось. Выиграл Петр Гуменник — парень, сдававший ЕГЭ по химии на 97 баллов и давно ходивший вокруг призовых мест. Сегодня он был объективно лучше всех. Пошел на три четверных, прошел через них, включая риттбергер, и не выдохся в конце программы.

Евгений Семененко, покрасивший волосы в серебро (теперь говорит — думает о золотом цвете), стал вторым — и он тоже может быть довольным. Недавно прошла реабилитация после травмы, пока не все четверные в строю — только тулуп.

А вот кто снова разочаровал, так это Михаил Коляда. Он не только брякнулся с первого четверного тулупа, но больше не сделал ни одной попытки зайти на четверной. Лутца уже никто не ждет, но хотя бы сальхов! Миша же не исполнил даже каскад 3+3, сделав пару прыжков 3+2. Окей, были тройные акселя, но с таким контентом нельзя было давать даже второе место — и судьи предстали эталоном справедливости. Это был не прокат — закат Коляды.

Крайне показательная ситуация — победительница женских соревнований Елизавета Туктамышева смотрела прокат своего партнера по группе Евгения Семененко и даже снимала на телефон, а в начале выступления Коляды (тоже, кстати, напарника по команде) ушла с трибун. Вероятно, из-за подготовки к награждению, но вряд ли дело было в этих четырех минутах.

Трагичнее даже не то, что так и непонятно, как быть с талантом Коляды. А то, что большинству уже не важно, что с ним будет, — появились новые герои.