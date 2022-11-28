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Рудковская сравнила Трусову и Щербакову: «У Саши все как в кино, а Аня — это просто жизнь»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сравнила истории фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

— Вы сами все видите по социальным сетям. Мы делали исследование, и мне кажется, что есть история «абсолютного отличника». Что очень здорово и хорошо! А есть бунтарь. На примере — есть Джонни Депп, а есть Джордж Клуни Кто популярнее? Конечно, Джонни Депп, потому что у него все время что-то происходит. Его рекламные контракты зашкаливают. Он делает все вопреки чему-то. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что у каждого своя жизнь, своя судьба в спорте. Просто мне интереснее наблюдать за Сашей Трусовой, потому что она рушит стереотипы.

Сейчас она сказала, что будет продолжать кататься, и она катается. Этот сложный путь притягивает к ней еще больше интереса. Конечно, у нее есть травма спины, и она могла бы тоже пропустить год, чтобы лечиться и восстанавливаться, но она не боится падать, ей совершено пофиг, что и кто про нее скажет. Она этого точно не боится и постепенно набирает форму. Саша Трусова — это Netflix. А Аня Щербакова — это жизнь. У Саши все как в кино! Я люблю красивые истории длиною не в один олимпийский цикл.

Яна Рудковская. «Трусова — Золушка фигурного катания. Ей никогда не дарили баллы!». Рудковская сравнила Александру с Щербаковой и Валиевой

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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