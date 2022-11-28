«Трусова — Золушка фигурного катания. Ей никогда не дарили баллы!». Рудковская сравнила Александру с Щербаковой и Валиевой

Яркое (как всегда) интервью продюсера и жены Евгения Плющенко.

Параллельно тому, как идет российская серия «Гран-при», развивается и маркетинг вокруг фигурного катания. Свой мерч продают Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, команда Этери Тутберидзе, академия «Ангелы Плющенко». На минувшей неделе в школе в Подмосковье начал работу первый офлайн-магазин детской одежды, на открытии которого побывал корреспондент «СЭ». С Яной мы не разговаривали семь месяцев после знакового шоу в Туле. В Горках состоялось, если угодно, примирение.

Как ни крути, Рудковская умеет организовывать такие мероприятия. Тут и диджей, и торжественное рассечение ленточки на куски, и играющий в салочки с коллегами Александр Плющенко а. к. а. Гном Гномыч. Весело, задорно. И информативно с точки зрения слов — как вы можете видеть по интервью ниже.

Поставки идут из дружественных нам государств

— Яна, как вам шестой этап «Гран-при» в Перми? Немного не хватило Евгению Плющенко, чтобы обыграть своего наставника Алексея Мишина.

— «Гран-при» становится семейной драмой, как у Кардашьян. Соня Муравьева — молодец, сделала все что могла. Наша команда ее достойно встретит, все дети ждут ее и болели за нее в академии. Она — наш лидер! Сериал «Гран-при России» раскручивается и к завершению становится все интереснее, но и драматичнее одновременно, даже острее, чем история противостояния со штабом «Тим Тутберидзе», которую так полюбили наши СМИ. Прошедшая дуэль Туктамышевой и Муравьевой — самая крутая дуэль всей минувшей серии «Гран-при»! Уверена, что у нашей Муры появится еще больше поклонников по всему миру, она это заслужила.

— Про поклонников. Вы активно занимаетесь маркетингом, в понедельник в академии «Ангелы Плющенко» открылся бутик детской одежды. Как вообще пришла идея?

— Пришли к выводу, что нам нужна своя форма. Я думаю, что наша история с эксклюзивной формой вышла очень интересной. Мы обратились к Людмиле Сарновской, у нее трое детей. Она никогда раньше не участвовала в создании каких-то специальных вещей. Мама, которая воспитала уже трех фигуристов, подсказывала нам, какие должны быть ткани, модели, что удобнее.

Мы все модели изначально шили под Софу Сарновскую. Людмила участвовала на протяжении двух месяцев в создании идей, разрабатывала вместе с нами эскизы, выбирала ткани, ездила на бесконечные примерки.

Я уверена, что как мама, которая воспитала трех фигуристов, она знает, как сделать форму удобной, красивой и крутой. У детей есть такое: «Если это круто, то я буду носить». И мы увидели сегодня, сколько детей побежали в магазин и захотели это купить.

— Есть уже финансовые результаты?

— Я точно знаю, что за первый день продалось уже более чем на 300 тысяч. И знаю, сколько еще хотят купить. У нас же это только первая поставка. Вторая — это рюкзаки, чемоданы, шапочки, костюмы, специальные вещи только для фигурного катания. Мы все это ждем. Поставки идут из разных дружественных нам государств, так скажем. Мы хотели большую компанию, которая давала бы большие объемы. Нам не интересно делать 5-10 штук, поэтому следующая коллекция будет представлена на шоу «Снегурочка». Я вас всех туда приглашаю, это будет действительно грандиозно.

В истории Валиевой есть отрицательный шлейф

— Хотелось спросить про этап «Гран-при» в Самаре. Было много событий, на лед человек выбежал. Как вам это с точки зрения шоу-бизнеса?

— С одной стороны, это минус организаторам, хотя я думаю, что никто этого не ожидал. Обычно же выбегают к звездам. Такое было много раз на концертах, футбольных матчах. Возможно, этот человек хотел именно так отличиться. Но, заметьте, это было на Трусовой, поэтому я с этим связываю большую популярность Саши.

Знаете, я с ней проехала весь тур и сейчас вижу, что творится в Москве, Санкт-Петербурге. Скажу так: как Трусову, встречают только Плющенко, собственно, на его шоу! Она реально вызывает у очень многих девочек желание идти к цели.

Саша — это олицетворение новой истории фигурного катания. Саша — это «вопреки», потому что никто не верил в пять четверных, а она сделала. Это история очень сложного пути к цели девочки из Рязани. Даже могу сказать, что это история Золушки фигурного катания. Саша — это Золушка. Ей никогда не дарили баллы за компоненты, она всегда считала, что если прыгнет свои пять четверных, то станет олимпийской чемпионкой. Она их прыгнула, но золото так и не взяла... И это придало ей еще больше популярности. Многие поклонники и специалисты фигурного катания, как и я, считают, что она должна была выиграть. Я никому не навязываю свою точку зрения, но имею право на свое мнение. Так что Саша — это Саша.

— Можно сказать, что Саша сейчас самая популярная фигуристка в мире?

— Абсолютно. Есть Камила Валиева, есть Аня Щербакова и есть Саша Трусова. Мы берем трех девочек, у каждой из которых своя история. Вокруг Камилы сейчас муссируется история с допингом. Я не считаю, что отрицательный кейс в пиаре невозможен. Но в плане спортивного кейса допинг — это всегда плохо. С точки зрения маркетинга, когда говорят плохо про любую звезду, то о ней все равно говорят, все равно есть большой интерес. Потом уже всем плевать, было или не было. Любая, даже самая топовая новость живет один день.

Но в спорте все, что связано с допингом, всегда с отрицательным финалом. Камила Валиева — суперпопулярная фигуристка в мире и суперталант. Но кейс Саши основан на позитивном. В истории Камилы, к сожалению, есть отрицательный шлейф. Мы не знаем, чем закончится эта история. Я очень надеюсь, что она закончится положительно и Камилу оправдают. С Сашей другая история. У нее интересная и насыщенная жизнь сейчас в спорте и в шоу, в которой каждый день что-то происходит новое. Полет под Киркорова, выбежавший фанат, заварушка с Первым каналом.

— Как вам заварушка, кстати?

— Драматургия в стиле Первого канала. Зато об этом все говорят. Какие рейтинги, посмотрите — покажут Сашу, не покажут? Это сериал, драматургия. У нас нет международных стартов, но есть сериал под названием «Гран-при России».

— Вы сравнили Сашу с Камилой Валиевой. А если сравнить с Аней Щербаковой?

— Вы сами все видите по социальным сетям. Мы делали исследование, и мне кажется, что есть история «абсолютного отличника». Что очень здорово и хорошо! А есть бунтарь. На примере — есть Джонни Депп, а есть Джордж Клуни. Кто популярнее? Конечно, Джонни Депп, потому что у него все время что-то происходит. Его рекламные контракты зашкаливают. Он делает все вопреки чему-то. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что у каждого своя жизнь, своя судьба в спорте. Просто мне интереснее наблюдать за Сашей Трусовой, потому что она рушит стереотипы.

Сейчас она сказала, что будет продолжать кататься, и она катается. Этот сложный путь притягивает к ней еще больше интереса. Конечно, у нее есть травма спины, и она могла бы тоже пропустить год, чтобы лечиться и восстанавливаться, но она не боится падать, ей совершено пофиг, что и кто про нее скажет. Она этого точно не боится и постепенно набирает форму. Саша Трусова — это Netflix. А Аня Щербакова — это жизнь. У Саши все как в кино! Я люблю красивые истории длиною не в один олимпийский цикл.

Липницкая — это новая Тутберидзе

— В этом году вообще много говорят про маркетинг. И сравнивают ваши шоу и «Гран-при», и команда Тутберидзе продает свою атрибутику. Все ли у нас хорошо в фигурном катании?

— Давайте так: то, что делает федерация и Министерство спорта, очень здорово. Что есть призовые, этапы «Гран-при». Наши дети имеют возможность участвовать в них. То, что делает Первый канал, прекрасно. Те же прыжковые турниры! У топовых спортсменов много стартов. Сколько наших юниоров участвует! Не только Титова, Жилина и Сарновские! Есть возможность у ребят из регионов выступать, очень у многих появился шанс. Пусть это российский «Гран-при», но все равно это здорово. Все хотят молниеносного результата. Не будет его, это невозможно. Здорово, что у команды Тутберидзе тоже есть мерч, мы его начали делать еще в 2017 году. Просто сейчас будем делать в других объемах и масштабах. У нас будет большой ассортимент.

Я вообще всегда рада, когда кто-то двигает фигурное катание вперед. Мы все подняли высокую планку в шоу. Таня Навка делает шикарные шоу, Илья Авербух делает. У них свой контент. У нас идея контента особенная — я создаю шоу с артистами , с балетом! Меня уже прокляли все оппозиционно настроенные граждане, когда я пригласила Шамана. Но заметьте, в апреле, когда я его приглашала, артист был известен в узких кругах, а сейчас он выстрелил и звезда в топ-3 в России. Наша стилистика похожа на Art On Ice, когда выступают артисты, классные фигуристы, балет.

У Евгения Плющенко и меня есть месседж: если ты пришел к нам в шоу, ты должен прыгать. Исключения мало для кого делаются. Алене Косторной, потому что она восстанавливалась после операции, и мы не могли ее не поддержать. Но мы сказали: «Алена, набирай форму, на следующем шоу ты должна прыгать». Евгений даже мне сказал, что считает, кто сколько прыгнул четверных: так, Алиев столько, а вот Игнатов, а у Кондратюка было так. В этом фишка — у нас огромное количество ультра-си.

Нас и здесь проклинают — мол, обязательно кто-нибудь упадет. Но в этом есть экстрим, это и есть фигурное катание. Люди хотят смотреть не просто на показательные выступления, все их видели по телевизору, они хотят экшена. И у нас экшен есть.

— Мы сейчас на тренировке Юлии Липницкой, давайте о ее работе расскажем. Многим казалось, что ее приглашение будет пиар-историей для академии.

— Юля — очень строгий тренер, я восхищаюсь ее упорством, тем, как она работает. Тандем с ее мужем Владом [Тарасенко] - это действительно достойный пример тренерской семейной четы. Когда мы узнали, что у Влада такая история с мобилизацией случилась, то... Он даже не хотел слушать про помощь. Мы все очень переживаем за Влада. Дети по нему безумно скучают. Мы это не афишировали, но как только началась мобилизация, его призвали. Это был как снег на голову, на второй день. Причем он не подпадал под эту волну, это была ошибка. Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг. Юлю мы поддерживаем, Евгений выходит помогать ей на тренировках, Артем Значков ведет теперь группу с Юлей. Ни один ребенок не ушел из группы, наоборот, к нам идут и идут.

— Какое у нее будущее как тренера?

— Юля Липницкая — большая трудяга. За два года работы в нашей академии она пропустила всего несколько дней, когда заболела коронавирусом. С утра до ночи на катке, но что самое интересное — это самый строгий тренер академии. Даже скажу так: Юлия Липницкая — это новая Этери Тутберидзе. Не в буквальном смысле. Юля много взяла от своего тренера. Так же как Евгений от Мишина. Я вижу в ней это. Она растит своих чемпионов. Нисколько в этом не сомневаюсь. Это будет топ-тренер. Она безумно любит свою профессию, настоящий фанат фигурного катания. Мы видели мальчика Федю Нурмаматова, он выиграл «Битву школ» недавно на Первом канале.

Мальчик без трех пальчиков на двух руках, из приемной семьи. Приемные родители взяли его из детского дома. Когда ему вручали медали, судьи увидели, что у него нет нескольких пальчиков, и были удивлены. А он обыграл всех! Мы гордимся им. Юля берет детей из многодетных семей, есть девочка, девять детей в семье, абсолютно уникальный кейс. Мы это не особо афишируем, но Юлия вызывает уважение и восхищение, особенно после истории с Владом. Об этом написали СМИ и оборвали все телефоны. Сложно сказать, как сейчас Юле. Но мы очень уважаем Влада и очень ждем его возвращения. И искренне всем сердцем с Юлей.