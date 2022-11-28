Рудковская сравнила Трусову и Валиеву: «В истории Камилы есть отрицательный шлейф»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сравнила Александру Трусову и Камилу Валиеву.

— Саша — это олицетворение новой истории фигурного катания. Саша — это «вопреки», потому что никто не верил в пять четверных, а она сделала. Это история очень сложного пути к цели девочки из Рязани. Даже могу сказать, что это история Золушки фигурного катания. Саша — это Золушка. Ей никогда не дарили баллы за компоненты, она всегда считала, что если прыгнет свои пять четверных, то станет олимпийской чемпионкой. Она их прыгнула, но золото так и не взяла... И это придало ей еще больше популярности. Многие поклонники и специалисты фигурного катания, как и я, считают, что она должна была выиграть. Я никому не навязываю свою точку зрения, но имею право на своё мнение. Так что Саша — это Саша.

— Можно сказать, что Саша сейчас самая популярная фигуристка в мире?

— Абсолютно. Есть Камила Валиева, есть Аня Щербакова и есть Саша Трусова. Мы берем трех девочек, у каждой из которых своя история. Вокруг Камилы сейчас муссируется история с допингом. Я не считаю, что отрицательный кейс в пиаре невозможен. Но в плане спортивного кейса допинг — это всегда плохо. С точки зрения маркетинга, когда говорят плохо про любую звезду, то о ней все равно говорят, все равно есть большой интерес. Потом уже всем плевать, было или не было. Любая, даже самая топовая новость живет один день.

Но в спорте все, что связано с допингом, всегда с отрицательным финалом. Камила Валиева — суперпопулярная фигуристка в мире и суперталант. Но кейс Саши основан на позитивном. В истории Камилы, к сожалению, есть отрицательный шлейф. Мы не знаем, чем закончится эта история. Я очень надеюсь, что она закончится положительно, и Камилу оправдают. С Сашей другая история. У нее интересная и насыщенная жизнь сейчас в спорте и в шоу, в которой каждый день что-то происходит новое. Полет под Киркорова, выбежавший фанат, заварушка с Первым каналом.

— Как вам заварушка, кстати?

— Драматургия в стиле Первого канала. Зато об этом все говорят. Какие рейтинги, посмотрите — покажут Сашу, не покажут? Это сериал, драматургия. У нас нет международных стартов, но есть сериал под названием «Гран-при России».