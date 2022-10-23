Ученик Тутберидзе рассказал, кому показал «сердечко» после проката на Гран-при

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, кому показал «сердечко» после проката произвольной программы на «Гран-при России».

«Небольшой секрет, но скажу, что там сидели ребята из моей группы, которые пришли поддержать — и мальчики, и девочки. Безусловно, чувствовалась их поддержка. Когда увидел, что они после программы посылают сердечки, ответил. Никогда не мог подумать, что мои одногруппники будут смотреть на меня вживую на такой большой арене», — сказал Самсонов.

17-летний фигурист получил 142,97 балла за произвольную и 222,35 балла по сумме двух программ.