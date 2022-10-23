Ученик Тутберидзе сослался на кодекс этики после вопроса про судейство

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал об эмоциях от оценок на первом этапе «Гран-при России».

«Примерно такой же прокат был в Петербурге, возможно, где-то хуже дорожка, но там я получил на 3-4 балла больше за технику. И по сумме произвольной было на 5-6 баллов больше. После вчерашнего проката не буду особо обсуждать судейство, а то вот этот кодекс этики... Его подписывают спортсмены», — сказал Самсонов.

17-летний фигурист получил 142,97 балла за произвольную и 222,35 балла по сумме двух программ.