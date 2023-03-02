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Сегодня, 16:27

Ученица Плющенко Титова расстроена результатом в финале Гран-при несмотря на выполненный тройной аксель

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, не стала комментировать причину расстройства после выступления с короткой программой в финале Гран-при России. Титова стала единственной, кто выполнил тройной аксель в соревнованиях девушек.

 — Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить.

Титова набрала 67,79 балла и занимает седьмое место. Девушки выступят с произвольными программами в пятницу, 3 марта.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Титова
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