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Сегодня, 16:30

Семененко, Алиев, Кондратюк: кто выступит в финале Гран-при России среди мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный».

На соревнованиях не выступит Михаил Коляда — причины снятия не были озвучены. Глеб Лутфуллин пропустит турнир по состоянию здоровья.

К турниру допущенч спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата России — члены сборных команд страны.

Участники финала Гран-при:

Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Иван Попов, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Матвей Ветлугин.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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