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Сегодня, 18:45

Туктамышева рассказала, как собирается совмещать подготовку к соревнованиям и шоу

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала о том, сможет ли совмещать подготовку к соревнованиям и подготовку к шоу. В новогодние праздники фигуристка будет выступать в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» и Ильи Авербуха «Снежная королева».

— В новогодние праздники ты будешь участвовать в двух ледовых шоу в разных городах. Как ты тогда на такое согласилась?

— Я решила попробовать и посмотреть, как это воспримет мой организм. Если честно, сама немного переживаю по поводу такого графика. У меня никогда такого не было, чтобы я работала в таком темпе без выходных. Я никогда не каталась в сказках, для меня это все новое. Некоторая доля волнения присутствует. Думаю, когда я начну все это, будет намного легче. У меня как у человека, которому всегда нужно четко понимать свой план действий, из-за этого присутствует чувство волнения, потому что не понимаю, что меня ждет. Когда я разберусь с двумя шоу и выучу их, будет все полегче и более упорядоченно. Это облегчит мне жизнь. Главное, выдержать все это с хорошим иммунитетом. Это единственное, за что я переживаю.

— Где будешь искать время для подготовки и к соревнованиям, и к шоу?

— Попытаюсь найти время, надеюсь, что получится. Придется очень хорошо работать головой, чтобы за короткий срок выучить несколько сказок. Короткий срок — это несколько дней. Посмотрим, насколько у меня хорошо работает голова, чтобы это выучить за маленькое количество времени. Но другого варианта у меня нет. Поэтому буду учить так, записывать видео, пытаться поработать по максимуму.

Елизавета Туктамышева. Елизавета Туктамышева: «Было бы круто войти в тройку на чемпионате России»

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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