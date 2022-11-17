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Сегодня, 10:10

Этап «Гран-при России» в Самаре начнется с минуты молчания в память о Горшкове

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что этап серии «Гран-при России» в Самаре начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни президенте ФФККР Александре Горшкове.

«Соревнования в Самаре сегодня начнутся с минуты молчания в память об Александре Георгиевиче. Он ежедневно, ежечасно был в работе. Сегодня собирался вылетать туда на «Гран-при», — приводит слова Когана ТАСС.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

С июня 2010 года легендарный фигурист занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он три раза переизбирался на эту должность.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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