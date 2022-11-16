Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:30

Туктамышева — о целях на чемпионате России: «Было бы круто войти в тройку»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, что хотела бы войти в тройку призеров по итогам чемпионата России в Красноярске.

— Есть желание удачно выступить на чемпионате России и войти в тройку? Давно не было призовых мест на этом турнире.

— Призовое место на главном старте в сезоне — это то, к чему ты стремишься. Было бы круто, естественно.

25-летняя фигуристка одержала победу на четвертом этапе «Гран-при» в Москве. Туктамышева получила по сумме двух программ 234,63 балла (84,05 балла за короткую + 150,58 за произвольную).

Елизавета Туктамышева. Елизавета Туктамышева: «Было бы круто войти в тройку на чемпионате России»

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева анонсировала усиление контента в произвольной программе

Туктамышева рассказала, как собирается совмещать подготовку к соревнованиям и шоу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости