Туктамышева — о целях на чемпионате России: «Было бы круто войти в тройку»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, что хотела бы войти в тройку призеров по итогам чемпионата России в Красноярске.

— Есть желание удачно выступить на чемпионате России и войти в тройку? Давно не было призовых мест на этом турнире.

— Призовое место на главном старте в сезоне — это то, к чему ты стремишься. Было бы круто, естественно.

25-летняя фигуристка одержала победу на четвертом этапе «Гран-при» в Москве. Туктамышева получила по сумме двух программ 234,63 балла (84,05 балла за короткую + 150,58 за произвольную).