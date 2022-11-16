Туктамышева надеется, что россиян скоро допустят до международных соревнований

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала о надежде на то, что россиян в обозримом будущем допустят до международных соревнований.

— Надеюсь, что да — надежда умирает последней, всегда хочется надеяться именно на хорошее.

— Твои выступления как-то зависят от того, допустят или нет?

— Какой-то процент точно зависит.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.