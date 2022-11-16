Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:45

Туктамышева надеется, что россиян скоро допустят до международных соревнований

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала о надежде на то, что россиян в обозримом будущем допустят до международных соревнований.

— Надеюсь, что да — надежда умирает последней, всегда хочется надеяться именно на хорошее.

— Твои выступления как-то зависят от того, допустят или нет?

— Какой-то процент точно зависит.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Елизавета Туктамышева. Елизавета Туктамышева: «Было бы круто войти в тройку на чемпионате России»

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
9
Читайте также
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева — о похвалах иностранных фигуристок: «Прекрасно, когда соперницы говорят о тебе положительные слова»

Туктамышева рассказала о своей травме
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости