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Сегодня, 18:00

Туктамышева рассказала о своей травме

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» прокомментировала свои слова о травме. В начале сезона фигуристка говорила о том, что у нее было небольшое повреждение.

— В начале сезона ты как раз говорила, что у тебя была небольшая травма. Это из-за четверного?

— Она то появляется, то уходит. Эта травма где-то внутри стопы непонятно, от чего зависит. Может быть, да, от четверного, когда в начале сезона пришлось его восстанавливать и переходить на прыжок с левой ноги. Точно это из-за тулупа, а не других элементов. Травма не опасная, просто неприятная, ноющая. Она проходит, поэтому все в порядке.

— Когда есть какая-то травма или болезнь, как ты успокаиваешь себя?

— Просто говорю себе, что так было нужно. Травмы просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею я не так часто, а это время использую как раз для восстановления, отдыха. Особенно не переживаю.

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Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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