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16 ноября, 17:30

Туктамышева — о похвалах иностранных фигуристок: «Прекрасно, когда соперницы говорят о тебе положительные слова»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» прокомментировала слова призеров «Гран-при» ISU в Шеффилде об отношении к фигуристке. На пресс-конференции по окончании турнира японка Маи Михара, американка Изабо Левито и грузинка Анастасия Губанова рассказали, что равняются на Туктамышеву.

— В Москве ты говорила, что болеешь за Маи Михару на «Гран-при» в Шеффилде. Потом вы обе выиграли.

— Это очень удачное стечение обстоятельств.

— Потом призеров того турнира спросили про их любимых фигуристок, и они все назвали тебя.

— Что-то такое видела, но не думала, что все так сказали. Это очень приятно. Рада, что у фигуристок я вызываю такие эмоции. Это стоит многого. Когда ты слышишь такое от болельщиков — это одно. Когда о тебе говорят такие положительные слова твои соперницы — это просто прекрасно. Мне очень приятно слышать такое. Я тоже с уважением отношусь к каждому спортсмену. Все три девочки прекрасно откатали. Респект им всем!

— Это может являться частью твоей мотивации в спорте?

— Да, конечно, когда ты понимаешь, что путь может помочь кому-то и ты можешь сделать что-то хорошее, — это тоже мотивация. Такие положительные эмоции, энергетика. Но только ради этого сложно оставаться в спорте. Так что это часть мотивации.

Елизавета Туктамышева. Елизавета Туктамышева: «Было бы круто войти в тройку на чемпионате России»

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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