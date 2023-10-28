Тренер Крылова рассказала, что фигуристке Морозов наложили швы после столкновения с Шанаевой

Тренер Анжелика Крылова рассказала о том, что фигуристке Аннабель Морозов, выступающей в паре с Игорем Еременко, наложили швы после инцидента на разминке. Перед прокатом спортсменка столкнулась с другой участницей соревнований — Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела лезвием конька ногу соперницы.

— Девочки столкнулись на разминке. Сейчас Аннабель накладывают несколько швов, завтра она будет кататься, — заявила Крылова.

После проката Морозов не смогла самостоятельно покинуть зону кис-энд-край. Ее на руках вынес партнер — Игорь Еременко. Аннабель потребовалась медицинская помощь — ее отправили в больницу делать снимок и накладывать швы.

Пара набрала за свое выступление 76.13 балла и идет на промежуточном третьем месте.