Фигуристки Шанаева и Морозов столкнулись на разминке

Российские фигуристки Елизавета Шанаева и Аннабель Морозов столкнулись друг с другом во время раскатки перед стартом короткой программы этапа российской серии «Гран-при» в Красноярске.

Шанаева случайно задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов Елизавета ехала спиной в противоход движению Аннабель попалась по пути. Игорь Еременко некоторое время проносил партнершу на руках, после чего они продолжили разминку.

Пара Морозов/Еременко выступила в ритм-танце без серьезных ошибок и занимает промежуточное второе место с 76,13 балла за прокат. Тем не менее своими силами Аннабель дойти до раздевалки не смогла, ее нес на руках Игорь к врачу.