Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:17

Фигуристки Шанаева и Морозов столкнулись на разминке

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Шанаева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристки Елизавета Шанаева и Аннабель Морозов столкнулись друг с другом во время раскатки перед стартом короткой программы этапа российской серии «Гран-при» в Красноярске.

Шанаева случайно задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов Елизавета ехала спиной в противоход движению Аннабель попалась по пути. Игорь Еременко некоторое время проносил партнершу на руках, после чего они продолжили разминку.

Пара Морозов/Еременко выступила в ритм-танце без серьезных ошибок и занимает промежуточное второе место с 76,13 балла за прокат. Тем не менее своими силами Аннабель дойти до раздевалки не смогла, ее нес на руках Игорь к врачу.

Фигурное катание
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
0
Читайте также
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мария Агаева: видео короткой программы на «Гран-при России» в Красноярске
Новости
RSS RSS
Все новости