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Сегодня, 16:54

Шанаева — о столкновении с Морозов: «Даже ничего не заметила. Если и правда случайно задела — приношу извинения»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали инцидент на разминке перед началом ритм-танца на этапе серии «Гран-при» в Красноярске.
Шанаева задела лезвием конька фигуристку Аннабель Морозов, выступающую в дуэте с Игорем Еременко.

«Я даже ничего не заметила. Опаснее был момент, когда Саша с Ваней делали твиззлы вместе с нами рядом. Честно, даже не поняла, что случилось. Если и правда я случайно задела Аннабель, то приношу свои извинения. Вообще хочу уточнить что когда на разминке первая пара мы всегда им уступаем, потому что ребятам нужно еще отдохнуть успеть, им сразу нужно катать. В этот раз это были Степанова с Букиным. Мы с Пашей спокойно относимся к разминке. Пять минут — этого вполне достаточно, еще две минуты остается в запасе обычно», — сказала Шанаева.

«Мы выходили из элемента и как я понимаю три пары были рядом. Мы старались разминаться так, чтобы никому не помешать. Каток стандартного размера был, европейская площадка, но все-таки пять пар на разминке, десять человек. Нужно размять свои элементы, плюс есть пары, которые практикуют так скажем «агрессивную» разминку. Поэтому подобные моменты иногда все-таки случаются. Аннабель с Игорем катались вторыми, лезть перед стартом сразу нехорошо... Но надеюсь, что они в порядке. Если откатали, значит ничего серьезного», — добавил Дрозд.

После соревнований Морозов наложили швы. По словам тренера пары Морозов/Еременко, фигуристы смогут выступить в произвольном танце.

Фигурное катание
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