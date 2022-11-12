Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская прокомментировали зрительскую активность на этапе серии «Гран-при России» в Москве.

«Я сам удивился, что пришло так мало зрителей. Такое мероприятие важное, топовые ребята катаются, но сегодня даже двух тысяч в итоге не собрали. Получается все любители фигурного катания были у нас», — сказал Плющенко.

«Мы пообещаем больше не ставить свои шоу в одни даты с соревнованиями, но когда мы планировали свое мероприятие календарь федерации был неизвестен. В любом случае все были у нас, полный солд-аут, ни одного места не было, за час невозможно было что-то купить. И наш уровень шоу планку все поднимает и поднимает. Пусть кто-то ее догонит и перегонит, мы будем только рады», — добавила Рудковская.

Шоу Плющенко проходило в один день с короткой программой на «Гран-при России» в Москве.