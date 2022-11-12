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12 ноября, 23:37

Плющенко — о своем распорядке дня: «Сумасшедший. Утром поехал на Автозаводскую, потом в Подмосковье, потом обратно»

Плющенко рассказал о своем распорядке дня
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о своем распорядке дня.

«Долгая у меня была карьера как в любительском спорте, так и в профессионалах. Сейчас в другом поприще занимаюсь, сейчас тренерство. Вообще сегодня сумасшедший день выдался. Утром на автозаводскую поехал тренировать Софью Муравьеву, потом вернулся на базу в Подмосковье, потренировал свою группу. Вернулся на выступление Муравьевой, она третья. Приехал сюда, размялся и выступил.

Завтра уже у Сони тренировка перед соревнованиями. Так что все в движении, очень все активно и мне это нравится. А кто-то говорил, что в 40 лет жизнь будто заканчивается. Не знаю, я чувствую себя великолепно", — сказал Плющенко.

Отметим, что свой 40-й день рождений Евгений отмечал на ледовой арене в Казани, работая с фигуристами.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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