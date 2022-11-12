Москвина: «Фигуристы Мишина и Галлямов пригласили зрителей станцевать вальс счастья»

Тренер Тамара Москвина оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России».

«Что готовили к этом старту, то и показали, с технической стороны я довольна, — сказала Москвина ТАСС. — Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы — выглядели красиво, мне понравилось».

Мишина и Галлямов получили за короткую программу 86,47 балла, это выше мирового рекорда китайской пары Суй Вэньцзин — Хань Цун (84,41 балла).

Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье, 13 ноября.