Тарасова заявила, что ей очень понравилось выступление Туктамышевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе «Гран-при России», который проходит в Москве.
«Оценка выступления Туктамышевой? Прекрасно! Очень понравилось ее выступление. Все девочки хорошие! Очень все хорошие! Мне кажется, что тройка лучших выглядит закономерно», — сказала Тарасова «СЭ».
С произвольной программой девушки выступят в воскресенье, 13 ноября.
25-летнияя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.
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