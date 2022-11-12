Тарасова заявила, что ей очень понравилось выступление Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе «Гран-при России», который проходит в Москве.

«Оценка выступления Туктамышевой? Прекрасно! Очень понравилось ее выступление. Все девочки хорошие! Очень все хорошие! Мне кажется, что тройка лучших выглядит закономерно», — сказала Тарасова «СЭ».

С произвольной программой девушки выступят в воскресенье, 13 ноября.

25-летнияя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.