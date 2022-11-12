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12 ноября, 16:53

Жулин заявил, что не ставит перед Тютюниной и Багиным задачу занять первое место на этапе «Гран-при России»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился впечатлениями от выступления подопечных Софьи Тютюниной и Андрея Багина в ритм-танце на четвертом этапе «Гран-при России».

«Если учесть, что это вообще первый турнир в их жизни как новоиспеченной пары, то в принципе доволен. Конечно, без вопросов, есть куда прибавлять. Мы задач [быть обязательно первыми] никогда не ставим — чисто кататься, получать удовольствие и радовать зрителей, поскольку пара новая, нужно скатываться, они не совсем понимают, что друг от друга ожидать — идет притирка, поэтому я и доволен чистым прокатом, молодцы, что боролись друг за друга», — приводит ТАСС слова Жулина.

Тютюнина и Багин стали вторыми по итогам ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Москве. 13 ноября пара выступит с произвольной программой.

Источник: https://tass.ru/sport/16307281
Фигурное катание
Александр Жулин
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