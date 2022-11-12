Четвертый этап «Гран-при России»: результаты 12 ноября

В субботу, 12 ноября, в Москве стартовал четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды».

В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с короткими программами.

Танцы на льду, ритм-танец

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 78,01

2. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 77,73

3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 77,26

4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 71,30

5. Влада Павленина — Александр Алексанян — 61,62

6. Александра Прокопец — Александр Васькович — 58,13

7. Софья Карташова — Илья Карпов — 49,18

Женщины, короткая программа

1. Елизавета Туктамышева — 84,05

2. Софья Акатьева — 83,39

3. Софья Муравьева — 82,24

4. Анастасия Зинина — 70,40

5. Агнета Латушкина — 65,73

6. Мария Парамонова — 59,29

7. Мария Реброва — 58,53

8. Анна Ромасюк — 57,87

9. Екатерина Анисимова — 53,63

10. Виктория Дорошевская — 49,34

11. Арина Онищенко — 48,83

12. Ангелина Козырева — 47,28

Пары, короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 86,47

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,75

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 70,21

4. Карина Акопова — Никита Рахманин — 63,29

5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 63,22

6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 60,61

Мужчины, короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,68

2. Петр Гуменник — 94,85

3. Евгений Семененко — 88,75

4. Макар Игнатов — 85,95

5. Илья Яблоков — 85,58

6. Егор Рухин — 70,18

7. Петр Дубовицкий — 65,47

8. Михаил Терновский — 58,61

9. Александр Поветкин — 57,99