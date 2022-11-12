Четвертый этап «Гран-при России»: результаты 12 ноября
В субботу, 12 ноября, в Москве стартовал четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды».
В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с короткими программами.
Танцы на льду, ритм-танец
1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 78,01
2. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 77,73
3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 77,26
4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 71,30
5. Влада Павленина — Александр Алексанян — 61,62
6. Александра Прокопец — Александр Васькович — 58,13
7. Софья Карташова — Илья Карпов — 49,18
Женщины, короткая программа
1. Елизавета Туктамышева — 84,05
2. Софья Акатьева — 83,39
3. Софья Муравьева — 82,24
4. Анастасия Зинина — 70,40
5. Агнета Латушкина — 65,73
6. Мария Парамонова — 59,29
7. Мария Реброва — 58,53
8. Анна Ромасюк — 57,87
9. Екатерина Анисимова — 53,63
10. Виктория Дорошевская — 49,34
11. Арина Онищенко — 48,83
12. Ангелина Козырева — 47,28
Пары, короткая программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 86,47
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,75
3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 70,21
4. Карина Акопова — Никита Рахманин — 63,29
5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 63,22
6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 60,61
Мужчины, короткая программа
1. Михаил Коляда — 102,68
2. Петр Гуменник — 94,85
3. Евгений Семененко — 88,75
4. Макар Игнатов — 85,95
5. Илья Яблоков — 85,58
6. Егор Рухин — 70,18
7. Петр Дубовицкий — 65,47
8. Михаил Терновский — 58,61
9. Александр Поветкин — 57,99