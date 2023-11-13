Тарасова не согласна с решением судей засчитать фигуристке Валиевой скольжение как падение

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что судьи не должны были засчитывать фигуристке Камиле Валиевой скольжение на льду как падение во время произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съем баллов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной набрала 132,50 балла. По сумме двух выступлений фигуристка стала четвертой (213,59).

Видео произвольной программы Валиевой. После выступления фигуристка не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА «Новости» сообщило, что команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы.

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).