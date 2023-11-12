Камила Валиева отказалась общаться с прессой после неудачи на этапе «Гран-при России» в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева не стала общаться с представителями СМИ после неудачного выступления в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Валиева общаться не будет», — сказала журналистам пресс-атташе сборной России по фигурному катанию Ольга Ермолина.

17-летняя Валиева неудачно исполнила произвольную программу, упала на четверном тулупе и заняла четвертое место по итогам соревнований.

В четверг и пятницу проходили слушания в CAS по допинговому делу Валиевой, спортсменка участвовала в них в дистанционном формате.