В ФФККР считают, что произвольная программа Валиевой совершенствуется

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировали на четвертое место Камилы Валиевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани. Спортсменка набрал 132,50 балла за свой прокат и по итогам двух программ стала четвертой (213,59).

«Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», — заявили в федерации.

Видео произвольной программы Валиевой. После выступления фигуристка не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА «Новости» сообщило, что команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы.

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).