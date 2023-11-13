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Сегодня, 10:43

В ФФККР считают, что произвольная программа Валиевой совершенствуется

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировали на четвертое место Камилы Валиевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани. Спортсменка набрал 132,50 балла за свой прокат и по итогам двух программ стала четвертой (213,59).

«Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», — заявили в федерации.

Видео произвольной программы Валиевой. После выступления фигуристка не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА «Новости» сообщило, что команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы.

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/sof-ya-murav-eva-pobeditel-rostelekom-gran-pri-rossii-v-kazani-alina-gorbachjova-serebryanyj-prizjor-dar-ya-sadkova-bronzovyj
Фигурное катание
Камила Валиева
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