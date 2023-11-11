Семененко — о статусе лидера мужского одиночного катания: «Мое дело — выходить и показывать максимум»

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Семененко набрал 98,54 балла и занимает промежуточное первое место.

«После проката впечатления только положительные. Конечно, была помарка, пытался ее потом компенсировать, как мог. Настроение хорошее, надеюсь, радость продлится как можно дольше. От болельщиков такие овации были! Всегда приятно что так встречают. Нет такого спортсмена, которому всегда будет легко. Есть свои сложности, но нужно думать, что ты выйдешь на лед и сделаешь свой максимум. Верить в это. На завтра рабочий настрой.

Статус лидера мужской одиночки? Вообще, мое дело – выходить и показывать максимум. Думаю об этом. Атмосфера в Казани всегда хорошая. Для меня это особенный город, выступаю тут еще с самого юного возраста, и от Казани только положительные воспоминания. Стать актером? Не думаю, я уже знаю, чем буду заниматься в будущем», – сказал Семененко.

Мужчины выступят с произвольными программами на этапе «Гран-при России» в Казани в воскресенье, 12 ноября. Начало – в 13.00 (мск).