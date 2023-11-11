Гран-при России «Идель»: трансляция короткой программы спортивных пар
Спортивные пары выступят с короткими программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в субботу, 11 ноября. Их прокаты завершат программу первого соревновательного дня в ледовом дворце Казани. Начало — 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
На турнире выступят чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова и Валерий Колесов и другие.
Участники короткой программы женщин на 4-м этапе Гран-при России:
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
2. Майя Шегай — Игорь Шамшуров
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Вторая разминка
5. Карина Акопова — Никита Рахманин
6. Таисия Собинина — Денис Ходыкин
7. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани