Фигурист Дикиджи опроверг слухи о проблемах в казанской гостинице «Волга»: «Приезжаю сюда уже пять лет, все нравится»

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свое выступление в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани и оценил условия на турнире «Идель» для спортсменов.

Ранее в СМИ писали о недовольстве ряда фигуристов условиями в казанской гостинице «Волга», куда заселили участников «Гран-при». Этот отель используется для турнира «Идель» на протяжении 10 лет.

«В принципе я и ожидал что будет чистый прокат. Последний месяц я хорошо работал, готовился к этим соревнованиям. Так что планировал что все сделаю чисто. Работать больше стал, катать, прыгать, вращаться. Всего больше делать. На завтра будет тоже боевой настрой — три четверных хочу сделать, лутц и два сальхова. Программа та же что и была раньше.

Здесь отличный лед, я на протяжении пяти семи лет на этапы в Казань и мне все нравится. Гостиница? Главное, чтобы тараканов... Лично у меня к «Волге» никаких вопросов нет, мне все нравится. Когда миллион подписчиков в тик-токе? Когда больше времени буду уделять видео, выкладывать больше. Думаю, что добью в ближайший год эту цифру», — сказал Дикиджи.

Дикиджи занимает второе место у мужчин после короткой программы. Он набрал 97,35 балла за свое выступление.

Лидером является Евгений Семененко, получивший 98,54 балла.