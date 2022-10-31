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Сегодня, 14:13

Семененко и Усачева не попали в список участников «Гран-при России» в Казани

Анна Горшкова
Корреспондент
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников третьего этапа «Гран-при России» в Казани.

Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

«Гран-при России» в Казани пройдет с 5 по 6 ноября.

Источник: https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2223/3etap2223_sen_participants.pdf
Фигурное катание
Артур Даниелян
Дмитрий Алиев
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Камила Валиева
Ксения Гущина
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