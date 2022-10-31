Леонова считает, что Кондратюк заслужил победу на втором этапе «Гран-при России»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала победу Марка Кондратюка на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Кондратюк на 100 процентов заслужил эту победу, хотя вчера валялись все. Но у него был задел по короткой программе. Не будем забывать, что у Марка был сложный контент. В конце он немного подустал, но это только начало сезона. Можно списать на то, что программа не на сто процентов вкатана. Но он все сделал круто. Это выглядело достойно», — приводит слова Леоновой «Газета.ru».

Кондратюк по сумме двух программ набрал 279 баллов. Второе место занял Алексей Ерохов (241,05 балла), третьим стал Петр Гуменник (236,63).