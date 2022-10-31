Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:43

Леонова считает, что Кондратюк заслужил победу на втором этапе «Гран-при России»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала победу Марка Кондратюка на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Кондратюк на 100 процентов заслужил эту победу, хотя вчера валялись все. Но у него был задел по короткой программе. Не будем забывать, что у Марка был сложный контент. В конце он немного подустал, но это только начало сезона. Можно списать на то, что программа не на сто процентов вкатана. Но он все сделал круто. Это выглядело достойно», — приводит слова Леоновой «Газета.ru».

Кондратюк по сумме двух программ набрал 279 баллов. Второе место занял Алексей Ерохов (241,05 балла), третьим стал Петр Гуменник (236,63).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/31/18920419.shtml
Фигурное катание
Алена Леонова
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левковец — о третьем месте Трусовой: «Александра заслужила, потому что является серебряным призером Олимпиады»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости