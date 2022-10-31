Семененко пропустит третий этап «Гран-при России» из-за травмы
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему его ученик Евгений Семененко пропустит третий этап «Гран-при России» в Казани.
«Семененко травмирован, поэтому его не будет», — цитирует Metaratings Мишина.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников третьего этапа «Гран-при России» — «Идель-2022».
«Гран-при России» в Казани пройдет с 5 по 6 ноября.
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