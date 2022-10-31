Семененко пропустит третий этап «Гран-при России» из-за травмы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему его ученик Евгений Семененко пропустит третий этап «Гран-при России» в Казани.

«Семененко травмирован, поэтому его не будет», — цитирует Metaratings Мишина.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников третьего этапа «Гран-при России» — «Идель-2022».

«Гран-при России» в Казани пройдет с 5 по 6 ноября.