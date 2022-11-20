Самарин назвал врунами фигуристов, которые говорят о безразличии к борьбе с соперниками на «Гран-при России»

Российский фигурист Александр Самарин высказался о популярной среди фигуристов формуле о том, что чистый прокат важнее мест и борьбы с соперниками.

— Пока настроение неплохое, зал нереально гнал, когда приземлил второй четверной лутц — единственным из мальчиков, кстати — то ощутил сильный прилив эмоций. Хорошая ли Самара? Подожду конца соревнований.

— Да ладно? Первый фигурист, которому важно место, а не чистый прокат?

— А кто приезжает, чтобы занимать 17-е место?

— Ага, поэтому большинство фигуристов говорит, как им важен чистый прокат, а не место.

— Я бы сказал, что об этом думаю, но боюсь, запикают. Вруны они, — сказал Самарин.