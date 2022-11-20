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Сегодня, 18:46

Рудковская: «Понравилась программа Самоделкиной, но мое сердце было за Трусову»

Мария Гусева
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Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о победе фигуристки Софьи Самоделкиной на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Мне очень понравилась программа Софьи Самоделкиной, было чувственно, когда увидела с черной ленточкой, сразу подумала, что это посвящается памяти нашему президенту ФФККР Александру Георгиевичу Горшкову, это было трогательно. Мне вообще нравится ее программа, она и кататься стала лучше, но мое сердце было за Сашу. Я очень довольна выступлениями Софьи и Саши [Трусовой], жалко, что она не исполнила лутц, а то выиграла бы. Трусова боец, с каждым разом набирает форму, уверена, на чемпионате России будет исполнено два лутца», — цитирует Metaratings Рудковскую.

Второе место заняла Александра Трусова (213,80 балла). Третьей стала Ксения Гущина (196,18).

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
Яна Рудковская
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