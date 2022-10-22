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Рудковская: «Я думаю, Валиева выиграет «Гран-при» даже без четверных»

Мария Гусева
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Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась впечатлениями от короткой программы фигуристок на первом этапе «Гран-при России».

«Мне очень понравилось выступление Камилы Валиевой, было очень чувственное, но без тройного акселя поставили очень щедрые баллы. Удивительно, что из девушек и девочек первого этапа в короткой программе «Гран-при» никто не выполнили тройной аксель, кроме нашей юниорки Софьи Титовой. В целом, неплохо выступила Софья Акатьева, симпатичная программа. Ждем спортсменов остальных этапов, — цитирует Metaratings Рудковскую. — Я думаю, Валиева выиграет Гран-при даже без четверных. По катанию на данный момент ей нет равных в мире».

После короткой программы лидирует Камила Валиева, второй идет Софья Акатьева, третьей — Анастасия Зинина.

Произвольную программу спортсменки покажут в воскресенье, 23 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/rudkovskaya-valieva-vyigraet-gran-pri-dazhe-bez-chetvernykh-ey-net-ravnykh-v-mire-po-kataniyu-1392535/
Фигурное катание
Камила Валиева
Яна Рудковская
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