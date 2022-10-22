Алиев об ошибках в короткой программе на «Гран-при»: «Есть расстройство, но не все проиграно»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве и рассказал о своем психологическом состоянии.

— Как сегодняшний день прошел?

— Прошел.

— Очень коротко.

— В стиле Миши Коляды, наверное, да? Я так не отвечаю. Я расстроен, но не придаю сейчас этому значение. От проката все равно остались позитивные эмоции. Я очень рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из строя. Я это чувствовал по ходу программы. Бывает, что ты делаешь «бабочку» на элементе, который приносит максимальное количество баллов, и есть немного уныние. Думаешь: «Ладно, сейчас докатаю и все». Здесь я не бросил программу, что меня радует. Я допустил колоссальную ошибку, но хорошо, что добавил после «бабочки» тройной тулуп. Не знаю, пошел ли он мне в зачет. Но если пошел, то я был в системе «Делай-борись». Есть расстройство, но нет тьмы, что все проиграно.

— Велась ли для этого какая-то психологическая работа?

— Можно по поводу этого общаться с помощью миллиона интервью, можно работать с психологом с пяти и до 30 лет. И каждый день можно искать, что было не так. Голова — это такой механизм, который может все, что угодно. Глаза видят, ты думаешь, это на тебя по-разному влияет. Что касается психологии, у меня сейчас все хорошо. Не хочу голову пеплом посыпать. На питерских прокатах я чисто откатал короткую, на контрольных — произвольную, на Мемориале Панина-Коломенкина — чисто короткую. Я надеюсь, завтра будет чистая произвольная. Все логично.

Алиев занял второе место по итогам короткой программы, он набрал 90,83 балла. Лидером является Михаил Коляда, у которого 95,27 балла.