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Сегодня, 18:15

Туктамышева анонсировала усиление контента в произвольной программе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о планах по усилению контента в произвольной программе.

— В произвольной ты сейчас вернулась к каскаду тройной лутц + тройной тулуп. Но теперь по базе с этим каскадом программа стоит чуть дороже, чем раньше с секвенцией. Оправдан ли риск?

— Я планирую немного изменить каскад с тройным акселем, делать с ним секвенцию — будет тройной аксель с двойным акселем. И добавить каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тогда это будет самый оптимальный вариант. Так будет чуть больше баллов. Что сложнее: каскад с двойным тулупом или секвенция? Мне без разницы, для меня это не так сложно.

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Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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