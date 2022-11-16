Туктамышева анонсировала усиление контента в произвольной программе

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о планах по усилению контента в произвольной программе.

— В произвольной ты сейчас вернулась к каскаду тройной лутц + тройной тулуп. Но теперь по базе с этим каскадом программа стоит чуть дороже, чем раньше с секвенцией. Оправдан ли риск?

— Я планирую немного изменить каскад с тройным акселем, делать с ним секвенцию — будет тройной аксель с двойным акселем. И добавить каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тогда это будет самый оптимальный вариант. Так будет чуть больше баллов. Что сложнее: каскад с двойным тулупом или секвенция? Мне без разницы, для меня это не так сложно.