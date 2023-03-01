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Сегодня, 15:00

Финал Гран-при России: расписание соревнований

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Юбилейный».

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20, произвольная — 5 марта с 15.15.

Финал Гран-при России, как и чемпионат страны, обладает статусом отборочного в основу сборной на следующий сезон. Первыми в рамках турнира выступят юниоры, которые представят короткие программы 2-го марта, в четверг, а произвольные — в пятницу, 3-го марта. Затем в рамках соревнований выступят взрослые фигуристы: в субботу, 4 марта, с короткими программами, а в воскресенье, 5-го марта, — произвольными.

Юниоры (КМС)

2 марта, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Девушки, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

16.45

Юноши, короткая программа

18.05

3 марта, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Девушки, произвольная программа

14.40

Пары, произвольная программа

16.30

Юноши, произвольная программа

18.00

Взрослые (МС)

4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00 Первый канал (с 16:20)

Пары, короткая программа

16:45

Мужчины, короткая программа

18:05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Женщины, произвольная программа

14:45 Первый канал

Пары, произвольная программа

16:45

Мужчины, произвольная программа

18:15

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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