Где смотреть трансляции финала Гран-при России

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный».

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20, произвольная — 5 марта с 15.15.

По окончании соревнований в воскресенье, 5 марта, состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований. Финал «Гран-при России», как и чемпионат страны, обладает статусом отборочного в основу сборной на следующий сезон.

Расписание финала «Гран-при России»

4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 13.30

Женщины, короткая программа — 15.00 (в прямом эфире Первого канала — с 16.20)

Пары, короткая программа — 16.45

Мужчины, короткая программа — 18.05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец -13.00

Женщины, произвольная программа — 14.45 (в прямом эфире Первого канала — с 15.15)

Пары, произвольная программа — 16.45

Мужчины, произвольная программа — 18.15

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация