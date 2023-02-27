Туктамышева, Валиева и Акатьева выступят в финале «Гран-при России»
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте опубликовала список участников финала «Гран-при России».
Одиночное катание, женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Одиночное катание, мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечнок/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.