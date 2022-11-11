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11 ноября, 13:12

Канадский музыкант поблагодарил российских фигуристов за использование его музыки

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Жан-Мишель Бле.
Фото Global Look Press

Канадский пианист Жан-Мишель Бле в своих соцсетях отметил выступление российских танцоров-юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова. Россияне выиграли этап, выступая под композицию Бле Passepied. Канадец выложил отрывок проката со смайлом аплодисментов и по-русски написал имена фигуристов.

Благодарность музыкантов российским фигуристам — нечастое явление. Последний раз в 2019 году солист Muse Мэттью Беллами поздравлял с победой на Гран-при Канады Александру Трусову, которая каталась под песню группы Pray.

Анна Щербакова — полная тезка олимпийской чемпионки Пекина, вместе с Егором Гончароввм считается самой талантливой танцевальной парой в юниорском разряде.

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