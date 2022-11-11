Морис Квителашвили приостановил сотрудничество с Тутберидзе и переехал в Италию

Бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили приостановил сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе и переехал в Италию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, причиной такого решения стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Также отмечается, что Тутберидзе принимала участие в этом вопросе.

На данный момент грузинский фигурист тренируется в Энье под руководством команды тренеров, в которую входит итальянский специалист Лоренцо Магри.

27-летний спортсмен работал с Тутберидзе на протяжении всей своей карьеры.