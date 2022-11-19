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Сегодня, 18:41

Пресс-атташе Федерации фигурного катания не дала задать вопрос о футболе Мозалеву

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина не дала корреспонденту «СЭ» задать вопрос о чемпионате мира по футболу после короткой программы на пятом этапе Гран-при в Самаре. Андрей Мозалев набрал 97 баллов и стал одним из лидеров короткой программы.

— Прокат? Можно лучше. Аксель в «тройку» сделал. Колбасило на волчке. Скорее всего, там потерял уровень. Выступление на четверочку. Не знаю, как спас триксель. Особо ничего не почувствовал. Просто закинул корпус в конце. Ничего не болело после Казани, плодотворно работал, разобрал ошибки. Конечно, второе место в Казани задело. Мотивация выигрывать есть всегда. Но я быстро забыл ту неудачу, надо получать удовольствие от жизни.

— Ты ходил на футбол, завтра стартует чемпионат мира. Будешь смотреть?

За Мозалева ответила Ермолина: «А давайте футбол после произвольной».

Мозалев после ее замечания добавил: «Да, давайте все, что не фигурное катание, завтра».

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