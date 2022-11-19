Фигуристы Бойкова и Козловский высказались о разрешении пива на аренах для фигурного катания

Российские фигуристы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский по просьбе корреспондента «СЭ» прокомментировали запрет на продажу пива на стадионах футбольного чемпионата мира и вспомнили, как на соревнованиях в Северной Америке пахло пиццей.

— Будете следить за чемпионатом мира по футболу?

Козловский: Я сконцентрирован на своем чемпионате. А так, конечно, буду следить, интересное мероприятие. Он же раз в четыре года. Центральное событие в мировом спорте.

— За кого будете болеть?

Козловский: Хочется, чтобы Месси или Роналду все-таки выиграли свой чемпионат мира.

— Один из главных скандалов турнира: запрет пива на стадионах. Стоит ли разрешить его в фигурном катании?

Козловский: Только если безалкогольное.

Бойкова: Мне не нравится запах пива. Когда мы катались на турнирах в США и Канаде, там зрители ели пиццу, попкорн, прямо на трибунах. Ты катаешься и чувствуешь все эти запахи. Думаешь: «Сейчас докатаю и наверну кусочек пиццы».

Козловский: Действительно, напиток, о котором вы говорите, имеет достаточно специфический запах. Люди имеют право на свое частное пространство. Тем более, что на поездку на чемпионат мира по футболу зрители тратят немалые деньги — на самолет, на проживание, на сами матчи. Они имеют право кайфануть с комфортом.