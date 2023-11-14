Попова объяснила результат Валиевой в Казани разбирательством в суде и пубертатом

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала выступление Камилы Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани.

17-летняя Валиева неудачно исполнила произвольную программу и упала на четверном тулупе.

«Закатом карьеры я бы это не назвала — была короткая программа, исполненная прилично. Причем для Камилы в этом сезоне выбраны совершенно новые образы — более ритмичные, быстрые, дерзкие. Произвольная не получилась — спотыкания, падения, лишние секвенции. Конечно, пубертат, разбирательства в суде влияют на детскую психику, и выступать постоянно безупречно невозможно. Она третий сезон показывает невероятный уровень, и держаться на пике сложно. Не надо никого списывать со счетов. У любого будет яма, спады — это вообще нормально. Просто он выпал сейчас и наложился на очень непростое для Камилы время. Когда твое имя во всех СМИ безостановочно — это нелегко», — сказала Попова.

Валиева набрала 213,59 балла по сумме двух прокатов и заняла четвертое место на этапе «Гран-при России» в Казани, при этом спортсменка лидировала после короткой программы.

Первое место заняла Софья Муравьева (228,81 балла), второй стала Алина Горбачева (219,02 балла), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).